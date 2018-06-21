شتات حرف ..

منذ غيابك الطويل المفاجىء وجميعهم يرونك في عيني وأنا أغمض كلتا عيناي لاخبئك عنهم ؛؛ ألا تخجل من هذا ياهذا ♥️..
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لاتعتمد على أحد حتى نصفك الآخر في حياتك ، ما لم تعرق له ، لن تناله إلا برضاهُم او استعطافهم بعض الأحيان والخيار لك ..
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بيد أبطالها .. سعوديتي تبقى وتٌنقى من كل شوائب من أراد تعكير صفوها ..
#حفظ الله المملكة العربية السعودية 🇸🇦💚
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أجهز الكلام الطويل لأعاتبك وعند إجتماعنا يذوب كما الملح اخبرني ما السر ؟؟؟؟!
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تبدلت الأدوار فأصبحت أنت الشاعر وأنا من الغَاوِين ..
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المجاملات أعطت فضاء شاسع لتصرف البعض بعيداً عنا ..
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أحتاج لسلام داخلي إن قلمي بات يلفظ أنفاسه الاخيرة ..
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في ذلك الهدوء الذي كّن بداخلي احتاج أن افرح فقط ..
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ننتظر أن يعم الهدوء في هذا القلب الممتلىء بالشغب ..
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العناد في بعض المواقف له لذة اخرى ..
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قبل أن تسخر من أحد خذ من فضلك لفةً على كيانك الطاهر هذا .!
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كل الحب والود والورد بأنواعه للقلب الذي آمن بي تقبل مزاجياتي ،قدمني للعالم في حين يردني الخجل ، ساعدني في النهوض من هزيمتي ، يرى نور الحياة بي لايحب أن يرى انكساري لبطلي الوحيد،لاستقامة ظهري؛ 🕊 أبي 🕊.
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أعشق الجنون ولا أميل للعقلانية إلا عند الإستشارة فقط وبعد ذلك أدخل لعالمي الخاص قد يرى الجميع عكس ذلك ربما تستغرب نفسي من نفسي لكن التجربة لها لذة اخرى ،، ممتنة للرب أن جعلني بهذه الصورة .
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القوة ليست باللسان السليط ولا بالكلام البذيء والضرب المبرح كلا ياسيدي القوة نابعة من القلب يغذيها العقل ويزيد صلابتها قوة عضلات قلبك وحواره مع ذاته ويدعمها الصبر وجمال أخلاقك هي هي .
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لم أجد للحزن الصامت صورة إلا في رسمة غامضة يعلوها الرماد فوق جبال ٍ تسودها الكبرياء والعظمة ..
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هي لا تعلم أنها كـ قنينةٌ عطر شذاها قد عّم المكان عندما خرجت من هنا ..
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وقد عاهد نفسه أن يتقبل كل مايحدث له إلا الاستسلام أهداه للغريب ..
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لاتصدقوا أوجاع العشاق وإنما صدقوا أنين الذين سكنوا المستشفيات ..
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ما بال حزن أمي يفتك بي يرمي بأفكاري ويبعدها عن بعضها البعض ..
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-ماحدث في الأمس خلّفه وعي شدّ بؤرة عيني أماماً ..
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لكل من يسألني هل يستحق الطب كل هذا العناء ؟؟! نعم يستحق لأنه كان بمثابة حب وايمان اجتمعا في قلب عاشق كيف للغريب ان يدنسه !!!♥️♥️
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تتوالى الانتصارات على قلبي مجدداً وأعترف أن أمام عيناكِ تنهزم !
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و رأيت حلما أنني ودّعته وأنا من شدة بؤسي أسقط أرضاً وأقول للحياة تمهلي قليلاً فنصفي فارقني كيف أعيش بنصف روح ..
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الحبٌ ياعزيزي لايجمع الا المختلفين اعراباً وقبائل من يتحدث بشغف عن نجاح فريقه ليلة البارحة وهي تتحدث بعمق عن تسريحة شعرها التي لم تنجح معها الحب يجمع السطحيه والعمق معاً ، الحب يجمع من يتحدث كثيراً والآخر يتأمل فقط ،، الحب لايكترث لفارق العمر بينهما ولا العادات ولا التقاليد ولا المناصب بل هو التقاء الأرواح على الرغم من ابتعاد الديار لان الذي يجمعهم دقة القلب الواحدة !!
كتب /
أمجاد الشمري