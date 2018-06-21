بسبب تغريدة في تويتر .. العنزي يتبرع بكليته لشاب لا يعرفه

جوف - فواز الرويلى :
قادت تغريدة لناشط اجتماعي على المنصة العالمية “تويتر” الشاب خالد بن دغيم المرتعد العنزي من أبناء منطقة الجوف يحثّ من خلالها فاعلي الخير للتبرع و إنهاء معاناة فتاة جامعية مع الفشل الكلوي ؛ إلى البحث و التواصل عن هذه الفتاة و لكنه علم بوجود متبرع لهذه الفتاة ، و أُبلغ الشاب العنزي بوجود حالة مريضة أخرى لشاب سعودي يعاني من ذات المرض فلم يتوانَ أو يتردد ؛ معلنًا بذلك تبرعه لوجه الله و ابتغاءً لمرضاته .
هذا و أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة جده بعد مطابقة التحاليل و الفحوصات الطبية ، و قد تكللت العملية بالنجاح و لله الحمد .
من جانبه ذكر الشاب خالد بأن تبرعه جاء عن قناعة تامة نابعة من سماحة الدين الإسلامي و حثّه لنا على التآلف و المحبة ، إضافة إلى التضحية و الإيثار و حبّ الخير للغير، و أعرب العنزي عن سعادته الغامرة بنجاح العملية ، داعيًا المولى عزّ و جلّ أن يتقبل منه هذا العمل و يجعله خالصًا لوجهه الكريم و أن يلبس الشاب احمد علي النمري
من أهل الطائف لباس الصحة العافية و أن يطيل عمره على طاعته و عبادته .
و قدم الشاب العنزي شكره و تقديره للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم للحالتين و مدى حرصهم و اجتهادهم ، و الشكر موصول للأستاذ خلف بن بخيت العنزي على سعيه الحثيث و تسليطه الضوء على مثل هذه الحالات و نشرها عبر حسابه الخاص ، مبينًا بأن هذا العمل يدل على مدى تكاتف و تلاحم الشعب السعودي .
الجدير بالذكر بأن الشاب خالد العنزي حاصل على درجة البكالوريس في التربية الخاصة و يعمل كسائق باص للتوصيل ، و متزوج و يعيل أسرته إضافة إلى طفليه .