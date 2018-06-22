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دومة الجندل تحتفل بالعيد عبر فعاليات منوعة

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/22

2018/06/22


دومة الجندل تحتفل بالعيد عبر فعاليات منوعة



جوف ، تصوير : جلال النعمان - دومة الجندل:

 

نظمت بلدية دومة الجندل احتفالية منوعه بمناسبة عيد الفطر المبارك , نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار خلال الفعاليات التي أقيمت في مدينة التمور وبحيرة دومة الجندل .

وأوضح رئيس البلدية المهندس فهد المغرق، أن مدينة التمور احتضنت عروض سيارات برنجي والدراجات النارية , وعروض الفلكور الشعبي والفلكور الحجازي إلى جانب الأمسيات الإنشادية , فيما قدمت على ضفاف بحيرة دومة الجندل عروض الفلاي بورد والفري ستايل التي أضفت ألوان مميزة للبحيرة وعروض مبهرة نالت استحسان الحضور , إضافة إلى فعاليات مسرح الطفل والمسابقات والعروض الترفيهية والأمسيات الشعرية .

وأكد المغرق أن المحافظة تمتلك موقعين أصبحت من أفضل المواقع لاحتضان الفعاليات والمناسبات الأولى بحيرة دومة الجندل التي تجذب الزوار بحدائقها الجميلة وجوها العليل , والثاني مدينة التمور التي أصبحت أحد أفضل المواقع المهيأة لتنظيم الفعاليات , وأكد مواصلة الجهود بدعم من إمارة وأمانة المنطقة لتطوير هذين الموقعين بشكل مستمر لتكون من أجمل مواقع الجذب السياحي شمال المملكة .

 


 

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