سياحة الجوف تنظم “كرنفال العيد”

جوف - سكاكا :
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف “كرنفال العيد” في منتزه الأمير عبدالإله الوطني بسكاكا, بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف .
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور جهز بن برجس الشمري, أن الكرنفال شارك فيه أبناء المنطقة في ألوان جمعت بين عيد الأمس واليوم حيث نظمت مسيرة تقدمها الخيالة والهجانة, ثم السيارات المعدلة والدراجات النارية, التي جذبت الحضور, إضافة إلى قيام الخيالة بتقديم عروضهم المختلفة للزوار وعروض المهارات, وعروض السيارات المعدلة والدراجات النارية, إلى جانب السيارات الكلاسكية القديمة .
كما واصل الفرع فعالياته التراثية “عيد زمان” في بيت الشعر الجوفي الذي يقدم القهوة والشاي للزوار والطبخ الشعبي وتقديمه على طريقة الحي القديمة, كما قدم مجموعة من الفتيان والفتيات الألعاب الشعبية التي لفتت انتباه الحضور, إلى جانب تقدم السيدات حياكة السدو والنسيج للحضور, وخبز الصاج الذي يتم إعداده بالموقع أمام الزوار, كما قدم ببيت الشعر الفنون الشعبية من العزف على الربابة والقصيد والعرضة السعودية .
وأكد الشمري اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لاحتفالات وفعاليات عيد الفطر المبارك, مقدما شكره لإمارة وأمانة المنطقة على دعمهم لإقامة هذه الفعاليات , سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات .