ثقافة الجوف تنظم رحلة تصويرية وورشة ميدانية

جوف - سكاكا :
نظمت جمعية الثقافة والفنون بالجوف رحلة تصوير لإحدى المحميات البرية بسكاكا ضمن الفعاليات الثقافية في عيد الفطر المبارك وورشة عمل ميدانية.
وأوضح مدير الجمعية الدكتور نواف الخالدي أن الرحلة شارك فيها 15 مصوراً فوتوغرافياً في إحدى المحميات البرية, تضمنها ورشة عمل ميدانية تحت إشراف رئيس
لجنة التصوير أحمد الجروان ,وقام المصورون بتصوير عدد من اللقطات للحياة البرية في الجوف لغزلان الريم والأعشاب البرية, ومجموعة من الطيور.
وأكد الخالدي أن هذه الأنشطة تهدف لرفع كفاءة المصورين وتطوير مواهبهم تحت إشراف الجمعية, وتسهم بإبراز ثروات المنطقة, داعياً المصورين والمصورات
للتسجيل بالجمعية والاستفادة من برامجها.
يذكر أن الجمعية تقيم حزمة فعاليات ثقافية خلال العيد منها الألعاب الشعبية بتقديم العرضة السعودية وأمسيات شعرية ومعرض تصوير وورش عمل للفنون
التشكيلية.