الحويل يحتفلون بزفاف “فرحان”

بحث
مجتمع الجوف
2018/06/22
2018/06/22
جوف - سكاكا :
—
طباعة خبر
Email This Post
سياحة الجوف تنظم “كرنفال العيد”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…
جوف - متابعات :أوقفت لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدلله بن عامر القريني لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال لقيامه بالتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي…
عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا : لبى مواطن من أهالي منطقة الجوف نداء استغاثة أطلقته عائلة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، طلبا للتبرع بالكبد لإنقاذ حياته من نقص إفرازات القنوات…
جوف - سكاكا : فتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادي عشر والمقام بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا خلال الفترة من 23/4/1439هـ وحتى 3/5/1439هـ المجال…
جوف - فواز الرويلي :شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل…
عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا :على مدى تسعة أيام متتالية، شارك 70 رحالا من هواة الدراجات النارية بمختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وبعض الدول العربية، في الرحلة الاستكشافية لشمال…
Copyright © 2018 www.juof7.com All Rights Reserved.
Powered by Tarana Press Version 2.0.0