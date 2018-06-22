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الحويل يحتفلون بزفاف “فرحان”

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مجتمع الجوف

2018/06/22

2018/06/22


الحويل يحتفلون بزفاف “فرحان”



جوف - سكاكا :

أختفلت عائلة الحويل بزواج أبنهم فرحان ماجد الحويل الخليوي وسط حضور من الأقارب والأصدقاء .
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير ..


 

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