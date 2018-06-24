شرطة الجوف تواصل حملاتها الأمنية



متبرع يقطع 900 كم لإنقاذ حياة طفل عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا : لبى مواطن من أهالي منطقة الجوف نداء استغاثة أطلقته عائلة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، طلبا للتبرع بالكبد لإنقاذ حياته من نقص إفرازات القنوات…



300 متطوع ومتطوعة يعملون في مهرجان الزيتون بالجوف جوف - سكاكا : فتحت اللجنة المنظمة لمهرجان الزيتون بالجوف في نسخته الحادي عشر والمقام بمركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا خلال الفترة من 23/4/1439هـ وحتى 3/5/1439هـ المجال…



الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجده جوف - فواز الرويلي :شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل…