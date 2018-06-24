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شرطة الجوف تواصل حملاتها الأمنية

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/24

2018/06/24


شرطة الجوف تواصل حملاتها الأمنية



جوف - سكاكا :

استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف )التي تنفذها شرطة منطقة الجوف.
نفذت شرطة محافظة القريات مساء يوم  السبت الموافق ٩-١٠-١٤٣٩هـ حملة تفتيش بالمحافظة .
كما نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور ومشاركة مفتشي مكتب العمل حملة مماثلة شملت عدة مواقع بمركز زلوم .
وفي سياق آخر شرطة محافظة دومة الجندل تنفذ حملة أمنية مساء اليوم نفسه .
ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل
 وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .

 

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