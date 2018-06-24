جوف - سكاكا :
شرطة الجوف تواصل حملاتها الأمنية
استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف )التي تنفذها شرطة منطقة الجوف.
نفذت شرطة محافظة القريات مساء يوم السبت الموافق ٩-١٠-١٤٣٩هـ حملة تفتيش بالمحافظة .
كما نفذت قوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور ومشاركة مفتشي مكتب العمل حملة مماثلة شملت عدة مواقع بمركز زلوم .
وفي سياق آخر شرطة محافظة دومة الجندل تنفذ حملة أمنية مساء اليوم نفسه .
ونتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .