جراحة ناجحة لتثبيت كسر عظم مفتت لمصاب في حادث مروري

جوف - سكاكا :
نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا في إجراء جراحة لمصاب يبلغ من العمر 35 سنة كان يعاني من كسر متفتت بعظمة الفنجان (الحق ) للفخذ الأيسر وكسر بعظمة الحرقفة اليسرى وكسر وخلع بمفصل العجزي الحويصلي أثر تعرضه لحادث مروري .
حيث تم إستقبال المصاب وإجراء الإسعافات الأولية فور وصولها ، ومتابعة تطوراتها إلى أن أستقرت حالته ، وتم تثبيت الكسور بعدد (2) شريحتين إعادة بناء ، بعد أن تم تحضير كل ما يلزم لإجراء التدخل الجراحي لتثبيت الكسور ، و تم التعامل بمهارة خاصة مع التهتك الشديد بأنسجة الحوض وعضلات البطن ، والتعامل أيضا مع تهتم أوردة الحوض.
وبحمد الله تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ كما أكدت الأشعة السينية بعد العملية نجاح هذا الإجراء الجراحي
6 التعليقات
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ابو حمدان
2018/06/24 at 1:11 م (UTC 3) رابط التعليق
ما شاء الله تبارك الله يا دكتور رفيق نفع الله بك وبفريقك المسلمين ولا حرمك الله الاجر في الدارين (0) (0)
والحمد لله على سلامة المريض
فخور بمعرفتك يا دكتور
ابو البراء
2018/06/24 at 1:11 م (UTC 3) رابط التعليق
جهود جباره تقوم بها الاطباء قسم العظام يشكرون عليها وجعلها الله في ميزان حسناتهم وجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في عملهم(0) (0)
كل الشكر للدكتور رفيق والاطباء الذين معه وفقكم الله واعانكم
سعود العنزي
2018/06/24 at 1:24 م (UTC 3) رابط التعليق
ماشاء الله دايما مبدع يادكتور رفيق انت والطاقم معك اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء(0) (0)
نعيم كساب
2018/06/24 at 1:24 م (UTC 3) رابط التعليق
كفو يا دكتور رفيق(0) (0)
ابوفيصل
2018/06/24 at 1:32 م (UTC 3) رابط التعليق
ما شاء الله تبارك الله(0) (0)
شكر خاص لك يا دكتور رفيق الله ينفع بك
وشكراً لكل من ساهم وشارك في نجاح العملية
خالد الرشيدي
2018/06/24 at 8:22 م (UTC 3) رابط التعليق
كثر الله من امثالك دكتور رفيق وجزاك الله خير انت وزملائك(0) (0)
تعودنا منكم الاخلاص وتميزكم في تخصصكم لذالك لانستغرب منكم هذا الابداع الطبي