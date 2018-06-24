جامعة الجوف تحتفل بعيد الفطر المبارك

جوف - سكاكا :
احتفل منسوبو جامعة الجوف بمناسبة عيد الفطر المبارك والعودة إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر، حيث نظمت إدارة العلاقات العامة حفل المعايدة بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ومديري الإدارات وموظفي الجامعة.
وتبادل الحضور التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، ودار حديث حول أهمية البداية الجادة من أول أيام العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر، حيث ينطلق اليوم الفصل الصيفي لطلبة الجامعة، وتستعد في ذات الوقت للعام الجامعي القادم إن شاء الله.
وكان مدير الجامعة قد رفع خالص التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء والوحدة الوطنية الراسخة.
كما أقيم حفلٌ مماثل في مجمع كليات البنات بسكاكا، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، ووكيلات الكليات والعمادات ومنسوبات الجامعة..