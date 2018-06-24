مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعايد منسوبيها بعيد الفطر المبارك

جوف - سكاكا :
أقامت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمقرها الرئيسي بمنطقة الجوف حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك بحضور نائب المدير العام التنفيذي الدكتور منصور العازمي حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة .
حيث رحّب الدكتور منصور العازمي بجميع الموظفين وحثهم على الجد والإجتهاد وحفّزهم للعمل الجاد والدؤوب بروح الفريق الواحد الذي تتميز به مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية .
وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية للموظفين خاصة في بيئات العمل الضخمة كمدينة الأمير محمد الطبية إذ تعد فرصة مميزة للتعارف بين بعضهم البعض خاصة الجدد منهم وهنّأ سعادته الجميع بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة وقدّم لهم الهدايا في نهاية الحفل .