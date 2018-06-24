أمير الجوف يستقبل موظفي الإمارة ويبادلهم التهاني بعيد الفطر

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم وكلاء وموظفين الإمارة.
حيث بادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك, داعياً سموه الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وقد ثمن سموه الجهود التي يقوم بها موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً سموه إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، التي تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، حيث نسعى مع الجميع لأن تكون من أوائل إمارات المناطق التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 “.
متوسماً سموه بالجميع العمل الدؤوب في ظل ما وفرته حكومتنا الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.