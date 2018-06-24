أمير الجوف يقلد المويشير والراشد رتبتيهما الجديدتين ( عميد )

قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، العميد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن بن رجا المويشير مساعد مدير شرطة منطقة الجوف للتخطيط والتطوير، والعميد خالد بن أحمد الراشد مساعد مدير شرطة منطقة الجوف للشؤون الإدارية والمالية رتبتيهما الجديدتين إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة ( عميد ) .
وهنأ سموه المويشير والراشد على هذه الثقة متمنياً لهما التوفيق والسداد .
وقد كان ذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير شرطة منطقة الجوف المكلف اللواء مفضي بن عبدالله الخميس، حيث أَكَّدَا أن هذه الترقية ستكون حَافِزَاً لهما لخدمة الدين والقيادة والوطن .