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أمير الجوف يقلد المويشير والراشد رتبتيهما الجديدتين ( عميد )

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/24

2018/06/24


أمير الجوف يقلد المويشير والراشد رتبتيهما الجديدتين ( عميد )



جوف - عبدالعزيز الحموان:


 

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