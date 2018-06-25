جوف - أبوعجرم - قبيّل الشمري:
حفل معايدة لمنسوبي بلدية أبوعجرم
بحضور رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن أقامت بلدية أبوعجرم حفل معايدة بصالة البلدية لكافة الموظفين ورؤساء الأقسام تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وفي نهاية الحفل شكر رئيس البلدية الموظفين على ما يقومون به من جهود في أعمالهم وحثهم على مضاعفة الجهود، من جانبه رفع رئيس البلدية اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك،كما رفع تهنئته إلى أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز والى نائب أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي وإلى وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي .
صرح بذلك مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية ابوعجرم الأستاذ عبدالله عياد .