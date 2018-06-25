نادي الجوف يختتم الملتقي الأسري الأول

جوف - فواز الرويلى :
نظم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة في وقتٍ سابق ، بمشاركة مركز عبد الرحمن السديري الثقافي و مجلس شباب منطقة الجوف و عددٍ من الجهات المختصة و الفرق الترفيهية و التطوعية وحضور العديد من الإعلاميات و المهتمات و نساء المجتمع ؛ الملتقي الأسري الأول و الخاص بأسر لاعبي النادي ، بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح ألقتها بالنيابة عنه كادي المريح ؛ ذكر فيها أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعدون من شرائح المجتمع لهم ظروف الخاصة و لديهم طموحات و قدرات ، يحتاجون منا التعامل الحسن و الوقفة الجادة الصادقة دون سلب حقوقهم او هضمها ، مؤكدًا بأن هناك العديد من المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التاريخ خلدت ذكراهم رغم إعاقتهم و تمكنوا من تسطير اسمائهم في سجلات الإبداع .
بعد ذلك تم عرض العديد من المنجزات التي حققها النادي و لاعبوه ، إضافة إلى استعراض عددٍ من البرامج الثقافية و الاجتماعية ، ثم بدأت فعاليات الملتقى بتقديم المحاضرات المختصة و التوعوية لكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة .
بعدها استمتع الحضور بالمسابقات الثقافية و الألعاب الحركية و الفقرات الاستعراضية بمشاركة فرقة همس الجوف .
و في الختام تم تكريم عددٍ من أمهات اللاعبين و استعراض تجاربهن و مدى سعادتهن بتحقيق أبنائهن الانجازات و دور النادي في صقل و تطوير مواهب أبنائهن . كما تم تكريم العاملات و المتطوعات و تقديم شهادات الشكر و الدروع التذكارية لهن .
من جانبه هنأ المريح الجميع بنجاح هذا الملتقى ، داعيًا الله أن يكون قد حقق مبتغاه و قدم الصورة الواضحة لمناشط و برامج النادي ، مثمنًا دور شركاء النجاح و الفرق التطوعية في هذا العمل و جهودهم الواضحة في هذا المحفل الكبير .