ترقية عدد من ضباط مدني الجوف

جوف - سكاكا :
قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد / محمد بن عبدالله القريني في مكتبه صباح امس عدد من الضباط بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم وقد شملت الترقية كلاً من :
١- العميد / خالد بن دايس الرويلي
٢- العميد / قاسم بن فهد العنزي
٣- العميد / نايف بن أحمد الرشيدان
٤- العميد / عايد بن ظاهر الشراري
٥- المقدم / سالم بن عايد الشمري
٦- المقدم / خليل بن حمد الدربي
وقد هنأ العميد القريني الضباط المترقين بهذه الثقة الملكية الكريمة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن المعطاء وولاة أمره.
ومن جهته عبر جميع الضباط المترقين عن عظيم شكرهم وامتنانهم على هذه الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وأنها ستكون دافع لمواصلة العمل والعطاء في خدمة هذا الوطن .
اوضح ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي .