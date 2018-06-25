اخبار منطقة الجوف > أمير الجوف يلتقي رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/25

2018/06/25


أمير الجوف يلتقي رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة



جوف - عبدالعزيز الحموان:


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..