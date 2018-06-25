جوف - عبدالعزيز الحموان:
أمير الجوف يلتقي رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين .
وأكد سموه خلال اللقاء على الاهتمام بهذه الرياضة العريقة والتي تعنى باهتمام حكومتنا الرشيدة مع الإقبال المتزايد من شباب المنطقة لهذه الرياضة.
كما استمع الأمير بدر بن سلطان من الدكتور السمرين إلى الخطة التطويرية والجاري العمل عليها والتي تلبي طموحات عشّاق هذه الرياضة، مقدما الشكر لسموه على الدعم والتوجيه .