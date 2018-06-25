جوف - عبدالعزيز الحموان:
أمير الجوف يستقبل مدير عام الهلال الأحمر بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف سلطان بن عبدالرحمن المفرج .
وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير بدر بن سلطان بالمفرج ، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح البشر ، مقدما شكره لجميع العاملين في هذا القطاع ، كما تسلم سموه التقرير السنوي عن أعمال الفرع بالمنطقة.
وأعرب المفرج عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحضى به الفرع من قبل سموه .
وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه وثيقة التسجيل في العمل التطوعي .