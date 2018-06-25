جوف - عبدالعزيز الحموان:
بدر بن سلطان يطلع على أنشطة نادي الجوف الأدبي
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال استقباله رئيس نادي الجوف الأدبي الأستاذ ثامر بن عودة المحيسن يرافقه أعضاء النادي بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم على البرامج والأنشطة التي يقيمها النادي لمثقفي وأدباء المنطقة وعقد الندوات والمحاضرات وبعض الأنشطة الثقافية خلال الدورة الحالية، بالإضافة إلى إصدارات النادي الأدبية والشعرية والثقافية .
وأكد سمو الأمير بدر بن سلطان على دور النادي الكبير في إيجاد حراك ثقافي يهتم بمثقفي وأدباء المنطقة ويوفر لهم البيئة والمتطلبات التي تناسبهم .
وقدم المحيسن في نهاية الاستقبال الشكر للأمير بدر بن سلطان باسمه وباسم كافة مثقفي وأدباء المنطقة على الدعم الذي يلقاه النادي من سموه .