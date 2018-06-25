جوف - عبدالعزيز الحموان:
أمير الجوف يستقبل مدير عام المؤسسة العامة للحبوب بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام المؤسسة العامة للحبوب بالمنطقة عبدالهادي بن عبدالدايم الشراري .
واستمع سموه خلال الاستقبال لنبذة عن فرع المؤسسة العامة للحبوب بالمنطقة ومراحل التطوير التي مر بها الفرع منذ عام 1406 هـ إلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى 100 ألف طن متري من القمح ، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية للمطحنة 600 طن يوميا ، منها 480 طن دقيق و 120 طن نخالة ، فيما تبلغ طاقة المشروع التخزينية 80 ألف طن متري ، ويعد أحدث المطاحن في مشروعات المؤسسة ، لسد احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة وما حولها من الدقيق والنخالة ومشتقات القمح .
وفي نهاية الاستقبال تسلم الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي لأعمال الفرع ودرعا تذكاريا .