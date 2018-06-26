المهندس الغامدي يصدر قرارات تكليف لعدد من الإدارات بالامانة ذات علاقة مباشرة بخدمة المواطنين ..

جوف - سكاكا :
أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عدداً من القرارات الإدارية في إطار تطوير وتدوير الخدمات البلدية بأمانة منطقة الجوف ورفع كفاءة الكوادر والإرتقاء بمستويات الأداء فيها والأستمرار في إستثمار كافة الكوادر المؤهلة شملت ٦ قرارات لها علاقة مباشرة بخدمة المواطنين وذلك على النحو التالي :-
١- م.محمد بن قالط الفقير
( مدير عام التخطيط الإقليمي والمرصد الحضري )
٢- ضماء بن دهيمان الرويلي
( مدير عام الأراضي والممتلكات )
٣- صالح بن عايد الخيال
( مدير الرخص المهنية )
٤- عبدالمحسن بن متعب العناد
( مدير عام العلاقات العامة والإعلام )
٥- م. ياسر بن محمد الضمن
( مدير عام الإستثمارات )
٦- عيسى بن مقبل الرويلي
( مدير عام رخص البناء )
وعبر أمين منطقة الجوف عن شكره وتقديره لكافة الزملاء الذين انتهت فترة تكليفهم نظير جهودهم أثناء فترة عملهم .
وأهاب المهندس الغامدي بجميع منسوبي الامانة مساندة الزملاء الذين تم تكليفهم والتعاون معهم في مهامهم الجديدة بما فيه المصلحة العامة متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد .
من جهتهم عبر الموظفين الذين تم تكليفهم عن شكرهم وتقديرهم لسعادة أمين المنطقة على منحهم هذه الثقة التي ستكون حافزا لهم بعد الله على بذل المزيد من الجهد بما يصب في مصلحة العمل وخدمة الصالح العام.