أمير الجوف استقبل مدير المركز الثقافي ومساعده بسكاكا

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير المركز الثقافي بسكاكا الأستاذ مرضي وحي الكويكبي ومساعده الأستاذ خالد بن جبر الجوفي .
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن تجهيزات المركز والأعمال التي يقدمها لعدد من الجهات المعنية في النشاطات المنبرية وخاصة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، حيث أن المركز يضم عدد من قاعات العرض والمحاضرات والمسارح المزودة بأحدث التجهيزات التقنية والفنية.
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للقائمين على المركز متمنياً لهم التوفيق .