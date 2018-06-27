بلدي أبوعجرم يعقد جلسته السادسة والثلاثين ويناقش مسميات الحدائق العامة

جوف - أبوعجرم :
عقد المجلس البلدي ببلدية أبوعجرم جلسته السادسة والثلاثين وذلك يوم الثلاثاء ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ بمقر بلدية أبوعجرم برئاسة رئيس المجلس عايد الرقيم الشراري وبحضور رئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل الحسن وجميع الأعضاء وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجميع وقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك.
بعد ذلك ناقش الأعضاء جدول الأعمال حيث وافق أعضاء المجلس على المسميات الجديدة المقترحة للحدائق العامة التي وضعتها البلدية للإختيار منها في هذه الجلسة ، ذكر ذلك المتحدث الرسمي للمجلس العضو قبيّل الشمري.