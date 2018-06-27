( الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل ينهي حالة إحتجاز داخل مصعد بمنزل مواطن )

جوف - دومة الجندل:
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أنه في تمام الساعة ١:٢١ من صباح هذا اليوم الإربعاء تبلغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل عن حادث إحتجاز لثلاثة أطفال بمصعد بمنزل مواطن بحي الصفاة بمحافظة دومة الجندل وتم إنهاء حالة الإحتجاز وتم إخراج الأطفال دون وقوع إصابات ولله الحمد..
وأكد الضويحي أنه من خلال هذه الحادثة يتبين لنا أن المصعد وسيلة وضعت لتسهيل حياة الناس وتخفيف أعباء الصعود والنزول عليهم عبر الدرج لكنه يعتبر أحد مصادر الخطر إذا ما أُهمل وتُرك من غير صيانة جيدة وضرورة
ألا يستخدم الأطفال المصعد بمفردهم ومنعهم من اللعب به فقد يؤدي ذلك إلى احتجازهم أو سقوطهم في بئر المصعد وتعرضهم للإصابة بالإضافة لأهمية زيادة الوعي بمخاطر المصعد عند توقفه حيث يجب الإلتزام بالهدوء والتصرف بحكمة والإتصال فوراً بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة للمساعدة والإنقاذ و عدم سكب الماء أو السوائل داخل المصعد أو بالقرب منه حتى لا يتعطل مع التقيد بالحمولة المقررة ..
سائلاً الله عزوجل السلامة للجميع .