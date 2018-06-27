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أسرية صوير تختتم برنامج الترفيه و التدريب للأشبال

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/27

2018/06/27


أسرية صوير تختتم برنامج الترفيه و التدريب للأشبال



جوف - فواز الرويلى :

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بصوير برنامجها الخاص بالأشبال “الترفيه و التدريب” و الذي اشتمل على العديد من البرامج التربوية الهادفة و المناشط الترفيهية الماتعة .

فقد تم تنفيذ العديد من البرامج و اللقاءات ضمن البرنامج و الذي استمرت فعالياته على مدى أربعة أيام داخل مقر الجمعية و في أحد المنتجعات ، فاشتمل البرنامج على الألعاب التربوية و المنافسات الحركية و الترفيهية و المسابقات الثقافية و الرياضية ، كما تضمن البرنامج إقامة عددٍ من البرامج التدريبية في تنمية مهارات التفكير والابداع والذكاء، و تطوير المهارات الحياتية لدى الأشبال و حل المشكلات بطرق إبداعية ، و تخلل البرنامج دورات في القيادة و التفكير الإبداعي .

هذا و قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره  لمدرب مركز ألباب لتنمية مهارات التفكير الأستاذ محمد بن متروك لمشاركته الفاعلة في تنفيذ البرامج التدريبية و تدريب الأشبال ، و الشكر موصول لأولياء أمور الأشبال على إشراكهم أبنائهم و تفاعلهم مع أنشطة الجمعية و ثقتهم فيها ، مؤكدًا بأن هذه البرامج تهدف إلى صقل مواهب الأشبال و تطوير قدراتهم إضافة إلى إضفاء طابع التعليم عن طريق الترفيه .


 

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