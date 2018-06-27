عيش الصيف مع براعم التحدي بالجوف للعام الثاني بالمجان

جوف - فواز الرويلى :
أطلق مركز براعم التحدي للرعاية النهارية بالجوف يوم الأحد 10شوال 1439هـ وللعام الثاني على التوالي برنامج عيش الصيف مع براعم التحدي بشكل مجاني ، و الذي يُعد من أقوى برامج التدريب و التأهيل الصيفية يتم من خلاله تقديم جميع الخدمات المتخصصة لجميع فئات ذوي الإعاقة في منطقة الجوف و المناطق المجاورة .
هذا و قدمت مديرة المركز الأستاذة هبه السعدون دعوتها لأولياء أمور الأطفال الراغبين من الاستفادة من برامج المركز سرعة التسجيل و الالتحاق بالبرامج المعدة و الخدمات التأهيلية و التي تمتد إلى شهرين بواسطة عددٍ من الكوادر الفنية المميزة و المختصة بهذا المجال .
و بيّنت السعدون بأن المركز يقدم هذه الخدمات إيمانًا منه بمدى أهمية التأهيل و التدريب لذوي الإعاقة و مدى حاجتهم إلى العمل المتواصل في هذه الخدمات ، كما أن دور المركز و مسئوليته الاجتماعية تحتم عليه إقامة مثل هذه البرامج .
من جانبه قدم قائد مركز براعم التحدي و المدير العام للمركز الأستاذ أكرم العيد جزيل الشكر و التقدير للرعاة الرسميين للبرنامج ؛ “شركة استرا الزراعية و أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان الخيرية” على دعمهم للبرنامج و الذي كان له الدور الكبير و الفاعل في تنفيذه بالمجان ، داعيًا المولى عزّ و جل أن يوفقهم و يوسع رزقهم و يبارك فيه .