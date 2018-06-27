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أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء فرع هيئة المهندسين بالمنطقة

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/27

2018/06/27


أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء فرع هيئة المهندسين بالمنطقة



جوف - عبدالعزيز الحموان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة الجوف المهندس محمد بن عصيد الشراري وأعضاء المجلس .

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال المجلس التي يهدف من خلالها لرفع مستوى الأداء والتشجيع على الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة، وبناء كفاءات هندسية مميزة.

وبين رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة عقدت قرابة 20 دورة لجميع فئات المهندسين بالمنطقة والذي بلغ عددهم أكثر من 300 مهندس.

وفي نهاية الاستقبال دعا سمو أمير منطقة الجوف الله عز وجل أن يبارك في جهود جميع العاملين في الهيئة


 

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