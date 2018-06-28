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مدير عام صحة الجوف يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى الأمير متعب

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/28

2018/06/28


ضمن سلسلة لقاءات ..

مدير عام صحة الجوف يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى الأمير متعب



جوف - سكاكا:

عقد مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني , و يرافقه مساعديه لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ظهر أمس في قاعة التدريب بالمستشفى .

وبدأ الحديث بالترحيب بالحضور والتأكيد على توجيهات وإهتمام مقام وزارة الصحة بمنسوبيها وتلمس إحتياجاتهم , وكذلك وقفة الجميع وتعاونهم لتجاوز العقبات وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأكمل .

ثم أتيحت الفرصة للمداخلات والإجابة على أسئلة الحضور ومتطلباتهم , وإحالة مايحتاج للجهات المعنية بالمديرية .

ويأتي اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة مع جميع المستشفيات والمراكز يقوم بها مدير عام صحة الجوف ومساعديه خلال الفترة المقبلة .

 


 

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