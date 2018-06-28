جوف - سكاكا:
عقد مدير عام المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني , و يرافقه مساعديه لقاء مفتوح مع منسوبي مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ظهر أمس في قاعة التدريب بالمستشفى .
وبدأ الحديث بالترحيب بالحضور والتأكيد على توجيهات وإهتمام مقام وزارة الصحة بمنسوبيها وتلمس إحتياجاتهم , وكذلك وقفة الجميع وتعاونهم لتجاوز العقبات وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأكمل .
ثم أتيحت الفرصة للمداخلات والإجابة على أسئلة الحضور ومتطلباتهم , وإحالة مايحتاج للجهات المعنية بالمديرية .
ويأتي اللقاء الأول ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة مع جميع المستشفيات والمراكز يقوم بها مدير عام صحة الجوف ومساعديه خلال الفترة المقبلة .