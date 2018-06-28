أمير الجوف دشن مركز الدفاع المدني بصوير

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني ومساعديه، حيث دشن سموه خلال الاستقبال مركز الدفاع المدني بصوير إلكترونياً وأعطى سموه إشارة البدء من خلال الجهاز اللاسلكي، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسلامة .
واستمع سمو أمير منطقة الجوف من العميد القريني لشرح عن المركز وإمكانياته، حيث يخدم مركز صوير (المخطط الشمالي – المخطط الجنوبي الجهات الشرقية من صوير) والطرق المتصلة بها، كما يخدم المركز القرى المجاورة (هديب، هدبان، الرفيعة، والطرق المتصلة بها .
ويأتي افتتاح هذا المركز امتداداً لجهود الدولة أعزها الله لتلبية احتياجات سكان المناطق من الخدمات، وتوفير سبل السلامة في جميع مدن ومراكز وقرى المملكة .