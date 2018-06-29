مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن فتح الإبتعاث الخارجي في برنامج التمريض والتخدير للجنسين

جوف - سكاكا :
أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن فتح باب القبول في برنامج الإبتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في برنامج التمريض والتخدير للجنسين .
حيث يشترط للمتقدم لبرنامج التمريض على أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم ( تخصص تمريض ) ونسخة معادلة للشهادة من وزارة التعليم إن كانت من جهة خارج السعودية وإجتياز درجة النسبة الموزونة 85% وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 85 % وأن لا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 لمرحلة الدبلوم وتأدية اختبار القدرات العامة والتحصيلي وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي كالتالي: (4) IELTS أو (45) TOEFL “IBT” أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم ومن إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية, كـــندا, أستراليا, بريطانيا, أيرلندا, نيوزيلندا) وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أكثر من خمس سنوات وأن يجتاز المقابلة الشخصية .
ويشترط للمتقدم في برنامج التخدير على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم ( تخصص تخدير ) ويحمل نسخة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من أصل 5 أو مايعادلها لمرحلة الدبلوم و الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي كالتالي: (4) IELTS أو (45) TOEFL “IBT” أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم من إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية, كـــندا, أستراليا, بريطانيا, أيرلندا, نيوزيلندا) و ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم أكثر من خمس سنوات و إجتياز المقابلة الشخصية .
علما أنه سيتم التقديم عبر نظام جدير للإبتعاث في موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية pmmc.med.sa و سيبدأ التقديم في يوم الأحد 17/10/1439 الموافق 01/07/2018
وأن آخر موعد لإستقبال الطلبات هو يوم الأحد 24/10/1439 الموافق 08/07/2018
حيث سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه لمطابقته للشروط فقط من خلال البريد الإلكتروني.