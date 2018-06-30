خلال لقاءه الأول بملاك الخيل:

جوف - سكاكا :
قال الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة الجوف أثق تماماً بأن أهل الخيل اهل فروسية وشهامة وطيب ومرجله وكرم، وهذه المواصفات مغرية ومشجعة لاي شخص يرأس هذا المكان .
وقال الدكتور السمرين، خلال لقاءه الاول مع ملاك الخيل على مسرح الغرفة التجارية بالجوف، ان صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وجهني بتطوير ميدان الفروسية بالمنطقة وأن نولي كل العناية والرعاية لملاك الخيل وتقديم كل مايخدم هذه الرياضية الاصيلة.
وقال الدكتور السمرين أننا امام أمير منطقه يؤمن بأهمية رياضة الفروسية وماذا يريد ملاك الخيل في المنطقة وما وصلت إليه، وهذا مايشجعنا على العمل الجاد للارتقاء بميدان الجوف لمصاف الميادين بالمملكة .
وأكد الدكتور السمرين انه لن يكون هناك نجاح الا بتكاتف والتفاف الجميع حول مجلس الادارة، فملاك الخيل هم الركيزة الاساسية التي نعتمد عليها ونراهن بها وبدونهم لن يكون هناك عمل متكامل، وسنعمل على الالتقاء بهم بشكل دوري وعرض كل مالدينا من افكار وخطط وسيكون ملاك الخيل شركاء في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الفروسية في المنطقة .
وفي مداخلات بعض ملاك الخيل حول مايحتاجه الميدان من تطوير من جانب الاسطبلات والمضمار وكذلك جانب الاستثمار ، حيث اجاب الدكتور السمرين بأن كل مطالبكم محل اهتمامنا وما نخطط له سينال رضا الجميع باذن الله، مؤكداً على اهمية وجود مركز بيطري للخيل وهو من الضروريات، كما اكد على سفلتة الاسطبلات وعمل التمديدات اللازمة لشبكة المياه وقد بدأ التحضير لها قبل هذا اللقاء وهو ما وجه به سمو أمير المنطقة يحفظه الله.
كما بين الدكتور السمرين، ان جانب الاستثمار في الميدان، وتهيئة بيئة جاذبة للمجتمع من أولوياتنا، فيجب ان يكون ميدان الفروسية أحد الاماكن التي يرغب المجتمع زيارتها ومتابعتها بشكل يومي.
كما أكد الدكتور السمرين عن تنظيم الاسطبلات وتخصيصها للغرض المخصصة له، وسيتم متابعة ذلك بعد إعتماد مجلس الإدارة وتعيين مديراً للميدان خلال الايام القادمة باذن الله .
وختم الدكتور السمرين حديثه بالشكر والثناء لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه يحفظهما الله على الدعم اللامحدود للتنمية في منطقة الجوف داعياً الى تظافر الجهود لخدمة المنطقة واهلها.