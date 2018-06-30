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مجتمع الجوف > ابن عيطاء يحتفي بتخرج ابنه طبيبا
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2018/06/30
2018/06/30
ابن عيطاء يحتفي بتخرج ابنه طبيبا
احتفى الشيخ / مرعي بن مطلق العيطاء بتخرج ابنه الدكتور أحمد من كلية الطب بجامعة الجوف وسط لفيف من الأهل والأصدقاء قدموا خلالها أصدق التهاني والتبريكات متمنين له التوفيق في حياته العملية داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الأفراح وإلى أعلى الدرجات بإذن الله .
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