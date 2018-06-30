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ابن عيطاء يحتفي بتخرج ابنه طبيبا

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مجتمع الجوف

2018/06/30

2018/06/30


ابن عيطاء يحتفي بتخرج ابنه طبيبا



جوف - سكاكا -فلاح زيدان :

احتفى الشيخ / مرعي بن مطلق العيطاء بتخرج ابنه الدكتور أحمد من كلية الطب بجامعة الجوف وسط لفيف من الأهل والأصدقاء قدموا خلالها أصدق التهاني والتبريكات متمنين له التوفيق في حياته العملية داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الأفراح وإلى أعلى الدرجات بإذن الله .

 

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