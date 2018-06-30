التدريب التقني بالجوف يفتح باب القبول بوحداته التدريبية

جوف - سكاكا :
أعلنت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن موعد فتح باب القبول في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام 1439/1440هـ لجميع وحداتها التدريبية ليبدأ التقديم على الكليات التقنية في 24 شوال وحتى 6 ذو القعدة وعلى المعاهد الثانوية الصناعية في 17 شوال وحتى 14 ذو الحجة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate . وتبدأ إجراءات القبول النهائي للدبلوم الصباحي بتاريخ 16 حتى 27 ذو القعدة ، فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي في برنامج البكالوريوس بتاريخ 23 حتى 27 ذو القعدة.
وبين المهندس محمد بن سعد الوشيح مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف أنه جرى التنسيق والتعاون بين الوحدات التدريبية بمنطقة الجوف لعمل اعلان موحد يشمل جميع التخصصات المتوفرة بالكليات التقنية وفروع الكليات و المعاهد الصناعية بهدف التسهيل على المتقدمين وأولياء الأمور للتعرف على التخصصات التقنية المتاحة بالمنطقة, كما بين المهندس الوشيح أنه تم استحداث تخصصات جديدة وتغيير مسميات بعد التخصصات لمواكبة الهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تهدف الى ربط المخرجات بسوق العمل تحقيقا لرؤية الوطن 2030 وأن القبول يشمل البكالوريوس في الكلية التقنية للبنين بالجوف فقط بينما يشمل الدبلوم بنفس الكلية وفروعها بدومة الجندل وطبرجل والكلية التقنية بالقريات والكلية التقنية للبنات بالجوف بالإضافة الى المعاهد الصناعية في سكاكا و طبرجل والقريات, وتابع الوشيح قائلاً أنه بشأن الترشيح وأعمال القبول بالوحدات التدريبية واستلام الملفات ستصل المتقدمين عبر رسائل نصية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع وقراءة شروط التقديم ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع في الفترة المحددة.
وفي ختام تصريحه بين المهندس الوشيح أنه بدء من الفصل القادم تغير الزي الرسمي للمتدربين ليكون اللون الرمادي للبكالوريوس والرصاصي للدبلوم بينما الازرق للمعاهد الثانوية الصناعية ويكون البنطال أسود مع حذاء السلامة لجميع المتدربين بالوحدات.