أمير الجوف يزور المواقع الأثرية بمحافظة القريات

الجوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
وبدأ الزيارة لقصر كاف، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله القصر محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري، الذي قدم لسمو أمير المنطقة شرحًا عن تاريخ الأثار في محافظة القريات، وتجول سموه داخل القصر.
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للهيئة والقائمين على هذه الأعمال والمحافظة عليها .
حضر الزيارة مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة القريات الأستاذ طلال بن محمد الرويلي وعدد من المسؤولين .