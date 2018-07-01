جامعة الجوف تفتح باب قبول السعوديين في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٤٠/٣٩ هـ

جوف - سكاكا :
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الجوف عن بدء القبول للطالبات والطلاب السعوديين الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الأول، عبر بوابة القبول الالكتروني ( https://edug.ju.edu.sa/ju/init ) اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 17/10/1439هـ، حتى نهاية يوم السبت 01/11/1439هـ ولن يتم قبول أي طلب بعد هذه الفترة.
ومن المقرر أن تُعلن نتائج الترشيح للقبول يوم الأربعاء 05/11/1439هـ عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية إلى جوالات المتقدمات والمتقدمين الذين تم ترشيحهم للقبول، وذلك لتأكيد الطلب من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني أدناه، مع ملاحظة أنه لن يتم أي طلب لا يقدم من خلال البوابة الإلكترونية والمدة المعلنة، كما لن يكون هناك أي عملية تسليم ملفات أو مستندات ورقية للجامعة وجميع خطوات التقديم إلكترونية.
وأكد د.بندر الشمري عميد القبول والتسجيل بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون وفقاً الخطط الدراسية الجديدة التي أقرها مجلس الجامعة مؤخراً لجميع الأقسام العلمية، بما في ذلك الخطة الجديدة للسنة التحضيرية بمساريها الصحي والعلمي/الهندسي، وإدارة الأعمال بشطري الطالبات والطالبات بكلية العلوم والآداب بالقريات، وكذلك قسم إدارة الأعمال للطالبات بكلية العلوم والآداب بطبرجل.
وشدد د.الشمري على ضرورة التزام جميع المتقدمات والمتقدمين بمراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات، حيث يتحمل المتقدمون كافة التبعات النظامية في عدم مراجعة بوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح أدناه. ………. تتمة الخبر بالمرفقات