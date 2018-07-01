أمير الجوف يزور بلديات القريات ويلتقي رؤساء البلديات بالمنطقة

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
ضمن الجولة التفقدية لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لمحافظة القريات، زار سموه اليوم بلدية المحافظة .
وكان في استقبال سموه أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ورؤساء البلديات التابعة واعضاء المجلس البلدي .
كما شاهد الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة عرض مرئي عن المشاريع الجاري تنفيذها والمعوقات التي قد تعترض بعضها، بالاضافة الى مشرع درء السيول واكمال دراستها.
ووجه سموه على تأهيل طريق الملك عبدالعزيز وتوسعته كونه الشريان الرئيسي للمحافظة ، وإعداد الدراسات التي ترتقي بالخدمات المقدمة ، مع إشراك المجلس البلدي بالعمل على إعادة وتأهيل الطرق القديمة داخل الأحياء وتوسعتها وبذل مزيداً من الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين، في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.
رافق سموه خلال الزيارة محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة للشئون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .