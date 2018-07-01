أمير الجوف يتفقد الخدمات البلدية في أحياء محافظة القريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
تفقد صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم عدداً من أحياء محافظة القريات، شملت الأحياء القديمة والحديثة وشوارع وطرق المحافظة الفرعية والرئيسية ، ومنها ( حي الأمير عبدالإله، التسهيلات، الورود) كما اطلع سموه على المواقع التي تسببت في دخول الأمطار لبعض الأحياء في محافظة القريات، ورصد سموه بعض الملاحظات التي وجه بإيجاد الحلول الجذرية والبدء بمعالجتها. في أسرع وقت .
رافق سموه محافظ القريات الأستاذ عبدالله الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤن التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، وأمين الجوف المهندس درويش الغامدي .