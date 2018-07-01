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الأمير بدر بن سلطان يتفقد مشاريع وزارة النقل في محافظة القريات

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/01

2018/07/01


الأمير بدر بن سلطان يتفقد مشاريع وزارة النقل في محافظة القريات



جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:


 

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