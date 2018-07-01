الأمير بدر بن سلطان يتفقد مشاريع وزارة النقل في محافظة القريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته على محافظة القريات اليوم مشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها بالمحافظة.
حيث وقف سموه على تقاطع جسر المطار، الذي يعتبر من أكبر التقاطعات التي تخدم المحافظة ، وكان في استقبال سموه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري.
واستمع سمو أمير منطقة الجوف من مدير فرع إدارة الطرق بالقريات المهندس راكان بن سليم الشراري لشرح عن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 62 مليون ريال بمساحة 600 الف متر مربع، ويربط التقاطع الطريق الإقليمي جنوب القريات المزدوج ذو الأربع أحياء في كل اتجاه مع الطريق الدولي المؤدي للمملكة الهاشمية الأردنية، وسيعمل التقاطع بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء على خدمة رواد مطار ومحطة قطار الركاب بالقريات، اضافة إلى خدمة سكان المناطق الجنوبية للمحافظة .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات بلادنا الغالية، معرباً عن شكره للقائمين على هذه المشاريع وجهودهم للعمل على إنجازها .
رافق سموه محافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤن التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .