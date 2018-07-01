الدغمي للمرتبة الثانية عشره بأمانة الجوف

جوف - سكاكا :
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قرارًا بترقية الأستاذ خويطر بن متعب الدغمي بأمانة منطقة الجوف إلى المرتبة الثانية عشرة، وذلك بناءً على ما رفعه أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي. وقدم “الدغمي”، شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، معربًا في الوقته ذاته عن شكره وامتنانه لأمين منطقة الجوف على دعمه المتواصل لكافة منسوبي الأمانة والبلديات التابعة ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الترقية ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهم الله، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الأكمل. ويعد الدغمي من الخبرات الإدارية القديرة ، حيث تقلد العديد من المهام والمناصب القيادية خلال تاريخه الوظيفي بالأمانة.