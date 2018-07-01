حملات مرورية مكثفة بالجوف تسقط عدد من المفحطين

جوف - سكاكا :
ضبط مرور الجوف عددًا من المفحطين في حملاته المرورية المستمرة بالمنطقة و محافظاتها ، و تم من خلالها ضبط عددٍ من المخالفات المرورية ،
إضافةً إلى إيقاف عددٍ من المفحطين بالقوة الجبرية بعد رفضهم التوقف للدوريات و السير دون لوحات مهددين بذلك سلامة الآخرين .
هذا و ذكرت إدارة مرور منطقة الجوف بأن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق و خفض إعداد الحوادث و المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق ، مؤكدةً بأنها ستتدخل بشكل حازم و فوري لا ايقاف كل من يهدد حياة الناس و سلامتهم ، منوهةً بأنه سوف تستمر المتابعة و الحملات المرورية حتى تؤدي أهدافها.
وطالبت إدارة مرور منطقة الجوف عموم السائقين و السائقات باحترام أنظمة و تعليمات المرور لكي لا يعرضو أنفسهم للعقوبات .