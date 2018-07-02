إدارة “تعليم الجوف” تبحث استعدادات بداية العام الدراسي الجديد

جوف - سكاكا – "الإعلام التربوي" :
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية توفير جميع الاحتياجات وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات المعنية بتنفيذ خطط متابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.
وطالب بعد رئاسته الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي 1439/1440هـ، الدقة وسرعة إنجاز المهام المنوطة بالإدارات والتنسيق فيما بينها، من أجل ضمان بداية جادة ومكتملة للدراسة في العام الدراسي المقبل.
وشدد الغامدي على ضرورة تحري قيمة العدالة في توفير احتياجات مكاتب التعليم والمدارس من التجهيزات المدرسية والأثاث، مثمناً جهود الإدارات المعنية في اللجنة متابعة الاستعداد لهذا العام.
واستعرض الاجتماع خطط الإدارات المعنية في الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وخرج بعدد من التوصيات، منها: تكوين فرق صيانة لإصلاح لمعالجة الأعطال الطارئة في المدارس، إعداد خطة إجرائية لتوفير المقررات المدرسية في وقتها، حث أولياء أمور الطلاب على تسجيل أبناءهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي