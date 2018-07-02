أمير الجوف التقى منسوبي الإمارة بمحافظة القريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بصالة الاستقبال بمقر محافظة القريات منسوبي المحافظة .
ورحب سمو أمير منطقة الجوف بهم معرباً عن شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة أبناء محافظة القريات، وتسهيل إجراءات معاملاتهم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها .
وأكد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال اللقاء على أننا جميعاً على مسؤولية الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومواكبة المرحلة المقبلة في ظل ما وفرته حكومتنا الرشيدة من تجهيزات وإمكانيات .