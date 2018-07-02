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الأمير بدر بن سلطان التقي بأصحاب الهمم بمحافظة القريات

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/02

2018/07/02


الأمير بدر بن سلطان التقي بأصحاب الهمم بمحافظة القريات



جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:


 

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