الأمير بدر بن سلطان التقي بأصحاب الهمم بمحافظة القريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمقر محافظة القريات اليوم بأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة التنمية الأسرية بالقريات برئاسة بريم بن محرًق الأشجعي، الذي قدم لسمو أمير المنطقة عرضاً مرئياً عن الأنشطة المجتمعية التي تم تنفيذها بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسليم سموه تقريراً عن تلك الأنشطة، وهدية تذكارية من عمل أصحاب الهمم .
وتمنى سموه أمير منطقة الجوف لهم التوفيق والسداد مؤكداً حفظه الله دعمه لهم ولأنشطتهم، وذلك امتداداً لما تولية حكومتنا الرشيدة من دعم ومؤازرة لأصحاب الهمم.