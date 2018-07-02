أمير الجوف يترأس اجتماعاً بمدراء الإدارات الخدمية بالقريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمقر محافظة القريات اجتماعاً بمديري الإدارات الخدمية والقطاعات الأمنية في المنطقة .
واستهل سموه الاجتماع بالشكر لله أولاً ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم اللا محدود والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مدراء الإدارات الخدمية المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز فيها ، كما بحث سموه اسباب ومعوقات بعض المشاريع والعمل على تذليلها.
وقد وجه سموه الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق فيما بين جميع القطاعات.
حضر الاجتماع محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .