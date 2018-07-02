أمير الجوف يفتتح مبني بلدية محافظة القريات

جوف - القريات - عبدالعزيز الحموان:
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى بلدية محافظة القريات .
ولدى وصول سموه مقر المبني أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول في أقسامه والمكاتب الإدارية ، مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عن المشروع، الذي روعي في تصميمه بيئة عمل جاذبة ويلبي احتياجات موظفي البلدية ويراعي ظروف ومتطلبات المراجعين .
وقال امين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، إن تشريف سمو أمير منطقة الجوف وتفضله بافتتاح مبنى البلدية الجديد يجسد وبجلاء اهتمام سموه بأعمال الأمانة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تقديم أرقى الخدمات للمواطن في شتى المجالات، مضيفاً أن المبنى يضيف منجزاً مهماً لسلسلة الإنجازات الحضارية والتي ستستمر -بمشيئة الله- بمشروعات وإنجازات أخرى تخدم مسيرة رقي وتطور منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها وأحياءها وقراها وهجرها.
وأعرب المهندس الغامدي عن شكره وجميع منسوبي بلدية محافظة القريات لسمو أمير منطقة الجوف لافتتاحه المبني ولوزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ لمتابعته الدائمة والدوؤبة لأعمال الامانة ومشاريعها