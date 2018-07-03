جوف - سكاكا :
ضبط 4 مخالفات بأنشطة التوطين بدومة الجندل
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف مساء اليوم جولات تفتيشية لمتابعة التوطين ومسح لكامل للأنشطة المستهدفة بالتوطين بمحافظة دومة الجندل شملت أسواق الخضار والمنتجات الزراعية ومكاتب تأجير السيارات بمشاركة قوة الضبط الميداني ، وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.
وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي ، أن الحملات استهدفت أسواق الخضار والمنتجات الزراعية ومكاتب تأجير السيارات ، حيث زار مفتشي الوزارة أكثر من 29 منشاة وتم ضبط 4 مخالفات تنوعت في عدم تسجيل المنشأة بموقع الوزارة و مهن مقصورة على السعوديين فيما تم إغلاق العديد من المحلات هرباً من التفتيش .
” ودعا ” الرويلي ” عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” وذلك لتلقي البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.