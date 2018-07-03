مدير “تعليم الجوف”: نتطلع لتعاون الإعلاميين في إبراز منجزات الطلاب والمعلمين

جوف - سكاكا – "الإعلام التربوي" :
تطلع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إلى تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لإيصال قيم الإدارة التي تسعها لتحقيقها مثل العدالة والشفافية والإنجاز.
وقال بعد اجتماعه مع المساعدين والمستشارين ومدير إدارة الإعلام التربوي لعرض وإقرار السياسة الإعلامية للإدارة، إن حضور التعليم في المجتمع عبر وسائل الإعلام كأهم جهة مؤثرة، يعتبر هدف أساسٍ لإعلام التعليم.
وأكد الغامدي أهمية وسائل الإعلام في إبراز إبداعات ومنجزات الطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أن الإدارة ستنظم لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في بداية العام الدراسي الجديد لعرض سياسة الإدارة الإعلامية على الزملاء الإعلاميين، لأهمية وسائل الإعلام في تحقيق أهداف التعليم.
وأوضح الغامدي أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ملتقى إعلامي متخصص على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، بهدف تطوير مهارات العاملين في الإعلام التربوي وتبادل الخبرات فيما بينهم.
إلى ذلك، استعرض مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط رؤية ورسالة الإعلام التربوي، والقنوات الإعلامية التي تشرف عليها إدارة الإعلام التربوي، إضافة إلى المبادرات المتميزة التي قدمها الإعلام التربوي للطلاب والمعلمين.
كما استعرض النبط آلية إعداد الأخبار والتقارير الصحافية لمناسبات وأنشطة الإدارات والمدارس، حيث تم اعتماد الآلية التي تركز على تغطية المناسبات والأنشطة المتميزة للإدارات والمدارس.