بر الجوف تعلن حاجتها لمصممة أزياء ومدربة خياطة

جوف - سكاكا :
تعلن جمعية البر الخيرية بالجوف عن حاجتها إلى شغل وظيفة مصممة أزياء وكذلك مدربة خياطة وتفصيل، وذلك للعمل في مركز بر الجوف لإنتاج الملابس والذي يجري إنشاؤه حاليًا بدعم من شركة أرامكو السعودية، وقد حددت الجمعية عدة شروط لمن أرادت التقديم على إحدى هذه الوظائف حيث اشترطت الجمعية على المتقدمات الشروط التالية:
1. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2. أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس أو دبلوم في مجال الخياطة أو التطريز أو التصميم.
3. أن يكون لدى المتقدمة خبرة لا تقل عن عام.
4. أن تكون المتقدمة غير مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية.
5. التفرغ التام للعمل.
6. أن تكون المتقدمة من سكان مدينة سكاكا.
وبينت الجمعية بأن الراتب سيكون مرتبط بالسيرة الذاتية للمتقدمة وسيتراوح بين (3000-5000) ريال، كما أوضحت الجمعية بأنه على الراغبات بالتقديم سرعة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية (brjouf@gmail.com) أو إرسالها على الفاكس رقم (0146249580)، علمًا أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 19/7/2018م.