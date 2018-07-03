حريق يخلي مجمع الجوف بلازا

جوف - سكاكا :
ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بمدينة سكاكا في تمام الساعة 9:45 صباحاً من هذا الْيَوْمَ الموافق 1439/10/19هـ عن وجود تصاعد ادخنة داخل مجمع الجوف بلازا التجاري حيث تم مباشرة فرق الدفاع المدني الحالة وإخلاء المبنى احترازيا واخماد مصدر الحريق وتهوية المكان من الدخان والذي كان سببه إحتراق أجزاء من العوازل الخاصة بوحدات نظام التكييف المركزي بالسطح العلوي للمبنى وقد تم تنفيذ الإجراءات السلامة الوقائية المطلوبة وإيقاف العمل بالسوق مؤقتاً ونتج عن الحادث تعرض مواطنة تعمل بالمركز أثناء وجودها بالساحة الخارجية للمركز للإعياء والإجهاد البدني تم نقلها للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر تم خروجها بعد التأكد من سلامتها. ولم ينتج عن الحادث وفيات ولله الحمد وقد تم تسليم الحادث للجهة المختصة لإكمال اللازم .
المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي