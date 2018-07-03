أمير الجوف يترأس اجتماع لمحلي وبلدي طبرجل ويؤكد أهمية دورهما

جوف - طبرجل - عبدالعزيز الحموان:
ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة، أختتم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، زيارته لمحافظة القريات، مستهلاً زيارته لمحافظة طبرجل باجتماع سموه مع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال الُمعد لذلك, والذي تضمن احتياجات المحافظات بأولوية الخدمات، وبحث العوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشاريع ، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تعاون وتكامل المجلسين المحلي والبلدي، لدورهما الهام في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً سموه بالتركيز على المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الخدمات في المحافظة وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” .
وفي نهاية الاجتماع اتُخذت التوصيات اللازمة.
حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل الأستاذ عيد بن فليح الحربي.