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أمير الجوف يترأس اجتماع لمحلي وبلدي طبرجل ويؤكد أهمية دورهما

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اخبار منطقة الجوف

2018/07/03

2018/07/03


أمير الجوف يترأس اجتماع لمحلي وبلدي طبرجل ويؤكد أهمية دورهما



جوف - طبرجل - عبدالعزيز الحموان:


 

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