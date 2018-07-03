أمير الجوف يفتتح مبني بلدية محافظة طبرجل

جوف -طبرجل - عبدالعزيز الحموان:
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مبنى بلدية محافظة طبرجل .
وفور وصول سموه مقر المبني أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاحه، ثم اطلع على أقسام ومكاتب المبنى الإدارية ، مستمعاً من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي لشرح عن المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 44 ألف متر مربع، حيث روعي في تصميمه بيئة عمل جاذبة ويلبي احتياجات موظفي البلدية ويراعي ظروف ومتطلبات المراجعين .
وأكد امين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، أن تشريف سمو أمير منطقة الجوف وتفضله بافتتاح مبنى البلدية الجديد يجسد وبجلاء اهتمام سموه بأعمال الأمانة والبلديات التابعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تقديم أرقى الخدمات للمواطن في شتى المجالات، مضيفاً أن المبنى يضيف منجزاً مهماً لسلسلة الإنجازات الحضارية والتي ستستمر -بمشيئة الله- بمشروعات وإنجازات أخرى تخدم مسيرة رقي وتطور منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها وأحياءها وقراها وهجرها.
وأعرب المهندس الغامدي عن شكره وجميع منسوبي بلدية محافظة طبرجل لسمو أمير منطقة الجوف لافتتاحه المبني ولوزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ لمتابعته الدائمة والدؤوبة لأعمال الامانة ومشاريعها.
حضر الافتتاح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل الأستاذ عيد بن فليح الحربي، ورئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان بن محمد الشمري.